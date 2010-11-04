Возле Верховной Рады проходит акция протеста против Налогового кодекса

Возле Верховной Рады Украины проходит акция протеста против принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие более 1 тыс. человек из разных регионов Украины.

Они держат плакаты: «Полтава против нового Налогового кодекса» и аналогичные плакаты, только с названиями разных городов. Кроме того, есть плакаты «Правительство Азарова – «бери шинель...», «Большим вареником можно подавиться», «Позор новой власти», «Нет - азаровщине!»

Также висит лозунг: «Третий Налоговый – позорнее третьего рейха», а под ним три траурных венка.

Люди держат алюминиевые ведра и стучат по них.

Возле парламента усилена охрана, поскольку ожидалось прибытие Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА для представления кандидатуры Виктора ПШОНКИ на должность генерального прокурора.