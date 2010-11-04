Раду пикетирует бизнес

Возле Верховной Рады Украины проходит акция протеста против принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие более 1 тыс. предпринимателей из разных регионов Украины.

Они держат плакаты «Правительство Азарова – «бери шинель...», «Большим вареником можно подавиться», «Позор новой власти», «Нет - азаровщине!» и пр.

Также вывешен лозунг: «Третий Налоговый – позорнее третьего рейха», а под ним три траурных венка.

Люди стучат по алюминиевым ведрам.

Возле парламента усилена охранав связи с прибытием в Раду Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА для представления кандидатуры Виктора ПШОНКИ на должность генерального прокурора.