Раду пикетирует бизнес
10:32, 04 ноября 2010Финансы
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У стен парламента проходит акция протеста против принятия Налогового кодекса
Возле Верховной Рады Украины проходит акция протеста против принятия Налогового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие более 1 тыс. предпринимателей из разных регионов Украины.
Они держат плакаты «Правительство Азарова – «бери шинель...», «Большим вареником можно подавиться», «Позор новой власти», «Нет - азаровщине!» и пр.
Также вывешен лозунг: «Третий Налоговый – позорнее третьего рейха», а под ним три траурных венка.
Люди стучат по алюминиевым ведрам.
Возле парламента усилена охранав связи с прибытием в Раду Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА для представления кандидатуры Виктора ПШОНКИ на должность генерального прокурора.
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