Торги на межбанке открылись котировками 7,9600-7,9690 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок 7,9600/7,9690 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту на ТОМ`е повысились – 0,2589/0,2592, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,2025/11,2170.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4214/1,4216 (среда – 1,4058/1,4060).

В среду, 3 ноября, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9170/7,9570.