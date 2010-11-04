ФРС выделит 600 млрд. долларов для поддержки экономики США

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США объявило о том, что выделит 600 млрд. долл. к июню 2011 года с целью поддержать экономический рост, сообщает BBC.

В рамках этих мер предполагается вливать в экономику по 75 млрд. долл. ежемесячно.

С июля по сентябрь 2010 г. экономика США выросла на 2% в годовом исчислении, что недостаточно для того, чтобы снизить высокий уровень безработицы, составляющий сейчас 9,6%.

Некоторые специалисты полагают, что такие шаги – последний оставшийся способ вернуть американскую экономику в нормальное русло.

Цифра, объявленная ФРС, немного превзошла прогнозы аналитиков, ожидавшие, что на восстановление экономики будет потрачено 500 млрд. долларов.

После объявления ФРС фондовый индекс Dow Jones незначительно подрос, чего, впрочем, хватило для достижения его максимума за последние два года.