ВР ратифицировала договор о сотрудничестве между Украиной и Евроинвестбанком

Верховная Рада Украины ратифицировала Договор между Украиной и Европейским инвестиционным банком о сотрудничестве и деятельности Постоянного представительства ЕИБ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 295 народных депутатов из 427, зарегистрированных в сессионном зале.

Договором, в частности, предусмотрено освобождение всего импортного и произведенного в Украине оборудования, материалов, работ и услуг Постоянного представительства ЕИБ в Украине, включая консультационные услуги, используемые для предоставления технической помощи, от уплаты каких-либо налогов и сборов или обязательных платежей, взимаемых Украиной или на территории Украины, что даст возможность привлечь техническую помощь ЕИБ для Украины с целью подготовки и реализации инвестиционных проектов.