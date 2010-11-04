В Полтавской обл. рынки и магазины протестуют против Налогового кодекса

В Полтаве и Кременчуге часть рынков и магазинов прекратили свою работу, протестуя против принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель общественной организации предпринимателей «Народна рада» Михаил ВАСИЛЕНКО.

По его словам, сегодня в Киеве депутаты Верховной Рады планируют рассмотреть во втором чтении проект Налогового кодекса, который «разорит предпринимателей».

«Наши предприниматели из Полтавы и Кременчуга сегодня пикетируют Верховну Раду. В городах области проходят митинги с критикой проекта налогового кодекса. Кроме того, в городах не работают центральные рынки», - сказал М.ВАСИЛЕНКО.

По данным предпринимателей, сегодня в Полтаве не работают центральный вещевой и колхозный рынки, многие магазины в торгово-развлекательных комплексах. В Кременчуге не работают центральные рынки «Приднепровский», «Новоивановский», «Аврора», «Авторынок» и др.

«Процентов 70 предпринимателей с принятием этого кодекса разорится, другая часть - уйдут в тень. Они принимают Налоговый кодекс и не понимают, как можно прожить на сегодняшний день представителям малого бизнеса. А трудоустроиться в 35-40 лет сложно. Нас выбросили во времена СССР на улицу, мы потеряли квалификацию. А теперь нас хотят разорить», - сказал заместитель председателя «Народної ради» Иван ЧУМАК.