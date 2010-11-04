В Тернополе предприниматели протестуют против Налогового кодекса

В Тернополе 1,5 тыс. предпринимателей пикетируют областную госадминистрацию в рамках Всеукраинской акции протеста против принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, в руках они держат плакаты с надписями «Мы против проверок без предупреждения», «Стоп расправе над предпринимателями», «Господин Президент, защитите малый и средний бизнес», «Нет уничтожению единого налога».

Во время своего выступления один из организаторов пикета, председатель профсоюза центрального тернопольского рынка Наталия ШОЛОМЕЙЧУК отметила, что новый Налоговый кодекс будет иметь негативное влияние не только на предпринимателей. «От него пострадают и рядовые граждане, ведь он приведет к росту цен на товары и услуги. Кроме того, он может привести к монополизации торговли, а это тоже будет иметь негативные последствия для потребителей», – подчеркнула Н.ШОЛОМЕЙЧУК.

По ее данным, сегодняшнюю акцию протеста под стенами ТОГА поддержали предприниматели крупнейших торговых центров Тернополя. «Сейчас их отделы закрыты, висят таблички с надписью «Не работаем временно. Но принятие проекта налогового кодекса ЗАКРОЕТ НАС НАВСЕГДА», – продемонстрировала табличку Н.ШОЛОМЕЙЧУК.

По ее словам, если власть не прислушивается к требованиям предпринимателей внести их замечания в проект Налогового кодекса, то на следующий пикет возле ТОГА соберется значительно больше предпринимателей. «Мы рассчитываем, что в следующий раз к нам присоединятся работники аптек, мастерских и многие другие», – сказала она.

Председатель областного совета Алексей КАЙДА, который вышел к пикетчикам, заявил, что полностью поддерживает их требования, а также напомнил, что облсовет принял обращение к руководству государства с требованиями учесть замечания предпринимателей при принятии Налогового кодекса. Он также сообщил собравшимся, что председатель облгосадминистрации Михаил ЦИМБАЛЮК не сможет выйти к ним, как они того требуют, поскольку находится в Киеве.