Королевская убеждена, что власти не удастся запугать предпринимателей

13:31, 04 ноября 2010
Финансы
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Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ убеждена, что власти, которая развернула террор против малого и среднего бизнеса, не удастся запугать предпринимателей. Об этом она заявила на акции протеста предпринимателей против принятия Налогового кодекса, которая проходит под стенами парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета ВР, Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к митингующим: «Я рада приветствовать здесь в Киеве тех людей, которые верят, что могут изменить свое будущее. Тех, кто не стал ожидать, пока грянет гром, и намерен отстаивать свои права. Тех, кто своим трудом создает реальную экономику Украины, пока власти в высоких кабинетах занимаются фальсификацией реформ. Тех, кто, несмотря на угрозы и преграды, все же сумел добраться сегодня сюда для того, чтобы выразить протест против того беспредела, который творится под маркой «реформы».

По мнению главы парламентского комитета, вместо реформ предприниматели получили превращение налоговой в гестапо, полное уничтожение малого и среднего бизнеса как класса, льготы для избранных и полное ущемление всех прав предпринимателей. «Проблема у нас одна – беспредел чиновников и террор, который государственная машина развернула против малого и среднего бизнеса. Налоговая милиция проводит акции устрашения и запугивания. Но им не добиться своего», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы парламентского комитета, первоочередная тактическая задача – недопущение принятия Налогового кодекса в его нынешнем виде. «Налоговый кодекс следует принимать по разделам. При этом каждый раздел должен пройти широкое обсуждение с предпринимателями, которых он непосредственно касается. Я имею в виду настоящее обсуждение, а не его имитацию, когда налоговики ведут беседы и дискуссии сами с собой на тему, сколько кому должен бизнес, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Должна быть выработана совместная позиция, которая будет устраивать предпринимателей. Полагаю, что времени на это потребуется не менее полгода, поэтому принятие кодекса по частям должно закончиться в июле 2011 года, а вступить в силу в 2012 году».

Она отметила, что в Верховной Раде блокируется постановление, направленное на отмену решения «О принятии за основу проекта Налогового кодекса Украины». «В нарушение статьи 93 Конституции Украины о праве законодательной инициативы у народных депутатов отбирают это право, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Таким образом большинство в Верховной Раде пытается любой ценой протянуть Налоговый кодекс, при этом идет на прямое нарушение законов».

Как подчеркнула глава Комитета Верховной Рады, отсрочка в принятии Налогового кодекса - не самоцель. «Наша стратегическая задача – это проведение реформ: налоговой, таможенной, лицензионной, декларативной. Я говорю о настоящем реформировании, который каждый из вас ощутит на своем бизнесе, а не о пустых разговорах», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 ноября, возле Верховной Рады Украины проходит акция протеста против принятия Налогового кодекса.

В акции принимают участие более 1 тыс. человек из разных регионов Украины. Они держат плакаты: «Полтава против нового Налогового кодекса» и аналогичные плакаты, только с названиями разных городов. Кроме того, есть плакаты «Правительство Азарова – «бери шинель...», «Большим вареником можно подавиться», «Позор новой власти», «Нет - азаровщине!». Также висит лозунг: «Третий Налоговый – позорнее третьего рейха», а под ним три траурных венка. Люди держат алюминиевые ведра и стучат по них.

В областях ряд частных предприятий и рынков прекратили свою работу, протестуя против принятия предложенного правительством Николая АЗАРОВА проекта Налогового кодекса.

ВР сегодня перенесла рассмотрение проекта Налогового кодекса во втором чтении на 16 ноября.

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