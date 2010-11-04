Евро на межбанке стремительно растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9600/7,9690, к 12:00 цены выросли 7,9680/7,9740 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в связи с празднованием Дня Национального Единства в Российской Федерации, торги по данной валюте могут совершаться только валютированием ТОМ. Так рублевый рынок открылся на ТОМ`е котировками - 0,2589/92, к 12:00 цены поднялись 0,2591/96.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4214/16, а к 12:00 выросли 1,4255/57. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,2025/11,2170, к 12:00 цены ушли вверх 11,3590/11,3715.