США включают печатный станок. Что будет с долларом…

Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла новые меры для ускорения восстановления производства и занятости в стране, т.к. прежние темпы, по мнению регулятора, являются «разочаровывающе медленными». Основная цель - продолжить снижение стоимости заимствований для потребителей и компаний, которые по-прежнему испытывают последствия самой тяжелой рецессии со времен Великой депрессии. Для этого американский центробанк решил дополнительно выкупать долгосрочные государственные облигации с рынка на 75 млрд долл. в месяц до конца II квартала 2011 г. Общий объем программы - 600 млрд долл.

Между тем, эксперты прогнозировали вливание на 1-2 трлн долл.

Включение США печатного станка, который «отработает» такую кругленькую сумму, естественно, не может не отразиться на курсе доллара, который в ожидание решения ФРС только за сентябрь-октябрь подешевел в отношении своих конкурентов на 10%. По прогнозам аналитиков, снижение «зеленого» продолжится несколько лет до 20%.

Остается выяснить, что ждет украинский валютный рынок, тенденции которого зачастую идут вразрез с мировыми.

Главный вопрос – решение ФРС спровоцирует рост курса на внутреннем рынке до 9 грн./долл.?

Скорее всего, меры ФРС на курс гривня/доллар существенно не повлияют. Во-первых, эмиссия «зеленого» будет наращивать темпы постепенно, поэтому можно говорить о среднесрочном периоде девальвации нацвалюты США. Во-вторых, украинский рынок занимает слишком малую нишу мирового рынка, чтобы на нем особо сильно отразились американские «новшества».

Что будет с евро?

Состоявшийся на международном рынке курс евро 1,4 долл. учитывает ожидаемую эмиссию в США. Не исключено, что доллар сможет укрепиться под влиянием решения ФРС, так как прогнозы экспертов в отношении вливания средств на американский рынок были значительно выше. В целом, курс евро будет дрейфовать у отметки 1,46 долл. до конца года. В этом случае евро на украинском рынке будет на уровне 11,6 грн. Скорость «передвижения» во многом зависит от решения Центробанка ЕС по процентным ставкам, которое будет принято на заседании 4 ноября. Если европейский регулятор повысит ставки, то резкой девальвации доллара не будет, наоборот «зеленый» захлебнется в эмиссии.

Между тем, в Украине доллар на межбанке с первых чисел ноября продолжает рост. Может, начался процесс девальвации гривни, который обещали эксперты после выборов?

НБУ 2 ноября т.г. вышел на межбанк с продажей валюты по курсу 7,95 грн. против 7,948 грн. 28 октября. Рынок мгновенно отреагировал курсом 7,96 грн. Скорее всего, данный незначительный рост вызван традиционной скупкой валюты «Нафтогазом» для расчетов за российский газ. Явных причин для девальвации гривни нет - по итогам октября 2010 года наблюдалось превышение предложения над спросом.

Курс доллара может обвалиться, если МВФ не выделит Украине очередной транш?

Вероятнее всего, МВФ не будет слишком принципиальным и пойдет на предоставление очередной порции «помощи» Украине. Главное требование - снижение официального дефицита госбюджета - Украина выполнила. Старые долги по НДС реструктуризированы путем выпуска гособлигаций. Правда, накопились новые долги по этому налогу, но и с ними можно будет справиться таким же образом. Кабмин увеличил уставный фонд «Нафтогаза» на 7,4 млрд. грн., в очередной раз за счет государственных ценных бумаг. Но при этом формально решил проблему дефицита баланса НАК. Остается проблематичным дефицит Пенсионного фонда, а также вопрос повышения пенсионного возраста для женщин. Но, как заявила власть, она нашла компромиссное решение и ей есть что предложить Фонду. Поэтому ситуация с траншем, видимо, разрешится без особых проблем.

В Украине госдолг достиг критического уровня, это может крайне отрицательно сказаться на валютном рынке?

Согласно данным МВФ, госдолг Украины, в том числе гарантированный правительством, составляет более 404 млрд. грн., или 51 млрд. долл. Доля внешнего долга в его структуре - более 56%. С учетом возможного роста ВВП в этом году аналитики ожидают, что госдолг будет на уровне 29% ВВП (в 2009 году - 24,9% ВВП). К Новому году Кабмину необходимо будет погасить кредиты и выплатить проценты по зарубежным займам на сумму более 2,6 млрд. долл. Но это - некритическая цифра, если учесть, что золотовалютные резервы Украины составляют почти 35 млрд. долл. и еще 1,4 млрд. долл. страна получит от МВФ уже в этом месяце. Другое дело, что подорожает обслуживание долга, что однозначно приведет к росту фискального давления на экономику. Именно это может повлиять на валютный рынок. Но все будет проходить постепенно, резких изменений курса в ближайшее время не будет. Проблема госдолга усугубляется тем обстоятельством, что для его удешевления, в т.ч. затрат по обслуживанию, выгодно как можно больше ревальвировать национальную валюту. Но категорически против выступают экспортеры. Скорее всего, НБУ предпочтет относительную стабильность, дабы не раскручивать конфликт.

Вывод напрашивается один - Нацбанк будет до конца года продолжать политику фиксированного валютного курса, значительных колебаний на рынке не будет. Основной ориентир на ближайшую перспективу - 8,0 грн./долл.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (УНИАН)