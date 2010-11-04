Украина заняла 145-е место из 183 стран по условиям ведения бизнеса - отчет ВБ

Согласно данным отчета Всемирного банка «Ведение бизнеса - 2011: улучшение условий деятельности предпринимателей», Украина несколько улучшила свои позиции и заняла 145-е место (147-е - в прошлом году) из 183 стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

«Украина находится на 145-м месте из 183, это улучшение на две позиции против 147-го места в прошлом году", - сказал М.РАЙЗЕР.

При этом он сообщил, что в этом году была изменена методология расчета общего показателя стран, при его расчете не учитывался уровень занятости. Таким образом, изменение позиций стран в рейтинге, не исключено, что и Украины, может быть обусловлено именно изменением методологии.

В целом М.РАЙЗЕР отметил, что Украина за последние 5 лет многое сделала для улучшения условий ведения бизнеса при этом эти изменения не смогли улучшить позицию страны в рейтинге, так как в большинстве случаев проводились непоследовательно.

По словам М.РАЙЗЕРА, на сегодня Украина уступает всем странам с аналогичным уровнем доходов, из стран бывшего СССР только Узбекистан имеет позицию в рейтинге ниже позиции Украины. Соседями Украины в рейтинге являются Гамбия (146-е место) и Камбоджа (147-е). Россия в рейтинге на 123-м месте, Польша - на 70-м.

Как сообщила присутствующая на пресс-конференции глава представительства Международной финансовой корпорации в Украине Елена ВОЛОШИНА, Украине все же удалось несколько улучшить свои позиции по ряду направлений, связанных с условиями ведения бизнеса. Так, в Украине стало проще открывать бизнес, соответственно, позиция в рейтинге по данному критерию улучшилась против прошлого года с 134 до 118. Также упростились процедуры по получению разрешения на строительство - со 181 на 179 место.

Е.ВОЛОШИНА отметила, что несмотря на некоторые улучшения, проблемными для Украины остаются вопросы уплаты налогов (181-е место), регистрации собственности (164-е место), закрытия бизнеса (150-е место), международной торговли (139-е место), защиты прав инвесторов (109-е место).

По информации М.РАЙЗЕРА, в пятерку лидеров общего рейтинга условий ведения бизнеса вошли Сингапур, Гонконг, Новая Зеландия, Великобритания и США.