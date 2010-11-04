Киев выплатил проценты по кредиту 2005 года

29 октября 2010 года Киев осуществил выплату процентов за пользование кредитом, полученным путем публичной, открытой продажи еврооблигаций г. Киева на международных рынках капитала в 2005 году.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Главное финансовое управление КГГА.

“Таким образом, город еще раз подтвердил свою способность и готовность своевременно и в полном объеме осуществлять расчеты по долговым обязательствам перед кредиторами и продолжил формирование позитивной кредитной истории города”, - подчеркивается в сообщении пресс-службы мэрии.

Как сообщили УНИАН в Главном финансовом управлении, в 2005 году, согласно соответствующему решению Киевсовета, было осуществлено внешнее заимствование в сумме 250 млн. долларов США путем публичной, открытой продажи еврооблигаций Киева на международных рынках капитала. Доходность от продажи составляла 8% годовых со сроком оборота до 6 ноября 2015 года.

Целью заимствования, как отмечают в управлении, было привлечение средств для финансирования городского бюджета столицы (бюджета развития) для реализации проектов капитального строительства города, которые финансируются из бюджета развития города.