Нацбанк, похоже, намерен придерживаться политики незначительного снижения гривни - эксперты

Национальный банк Украины, похоже, намерен придерживаться политики незначительного снижения стоимости гривни.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

В целом же, прогнозируют аналитики, в следующие несколько месяцев приток иностранной валюты по текущему и финансовому счету поддержит курс национальной валюты.

Как отмечается в обзоре, курс гривни находится под контролем Национального банка Украины, официальная политика которого направлена на ограничение излишних колебаний курса национальной валюты по отношению к доллару США. Благодаря заметному улучшению текущего счета платежного баланса и притоку иностранной валюты по финансовому счету, в январе-августе 2010 года наблюдался постепенный рост гривни. В то же время, уверенное восстановление экономики сопровождалось ростом спроса на украинскую продукцию и активы.

Тем не менее, подчеркивают аналитики, в сентябре ситуация изменилась – волатильность курса гривны была выше средней. По их мнению, экономические показатели не являются основной причиной девальвации национальной валюты. В сентябре, несмотря на дефицит текущего счета в размере 260 млн. долларов, приток иностранной валюты на финансовый счет достиг 1,5 млрд. долларов, что привело к возникновению значительного профицита на рынке.