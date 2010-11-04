Азаров поручил Тигипко поговорить с предпринимателями о Налоговом кодексе

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил вице-премьер-министру Сергею ТИГИПКО провести встречи с руководителями и представителями общественных объединений и ассоциаций малого и среднего бизнеса и обсудить и систематизировать предложения и замечания в Налоговый кодекс и представить их на рассмотрение правительства.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

Как отмечается в сообщении, правительство готовится ко второму чтению в парламенте проекта Налогового кодекса.

“Продолжается усовершенствование этого фундаментального документа, который должен принципиально улучшить инвестиционный климат в стране, стимулировать деловую активность в реальном секторе экономики. Как и на предыдущем этапе разработки «экономической конституции» государства, Кабинет министров Украины учитывает мнения экспертов, общественности, представителей деловых кругов, международного опыта реформирования налоговой системы. В этой работе правительство готово к конструктивному диалогу с общественными объединениями, ассоциациями малого и среднего бизнеса”, - отметили в пресс-службе.

До момента вынесения законопроекта на второе чтение правительство обещает максимально учесть обоснованные предложения и позиции общественности и бизнеса, направленные на усовершенствование Налогового кодекса.

Как сообщал УНИАН, парламент 16 ноября планирует рассмотреть проект Налогового кодекса во втором чтении.

Сегодня, 4 ноября, в Киеве и других городах Украины предприниматели провели акции протеста против принятия Налогового кодекса.