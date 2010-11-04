Сегодня разрабатываются как минимум три проекта изменений в Таможенный кодекс – Хомутынник

Сегодня разрабатываются как минимум три проекта изменений в Таможенный кодекс.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК.

По его словам, проектом изменений к кодексу занимаются депутаты, и соответствующие наработки уже находятся в комитете. Также над изменением таможенного законодательства работают Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства и вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

В.ХОМУТЫННИК отметил, что все наработки по изменениям к Таможенному кодексу будут собраны в один проект закона, который и будет представлен в парламенте.

Как сообщал УНИАН, по словам главы парламентского комитета В. ХОМУТЫННИКА, изменения к действующему Таможенному кодексу могут быть приняты парламентом в феврале 2011 года.

Справка УНИАН. Действующий Таможенный кодекс вступил в силу 1 января 2004 года.