Переплата налогов и платежей достигла 14,5 млрд грн.

Из 162,7 млрд. грн. доходов государственного бюджета Украины за январь-сентябрь 2010 года переплата налогов и платежей составила 9%, или 14,5 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении Счетной палаты Украины, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, общий фонд госбюджета по доходам не выполнен на 7,2 млрд. грн., или 4,8%. В целом в государственный бюджет поступило 162,7 млрд. грн., что составляет лишь 67,7% планового годового объема.

Счетная палата отмечает, что оформление облигациями внутреннего государственного займа 16,4 млрд. грн. задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость обусловило ее уменьшение более чем в 2 раза – до 10,4 млрд. грн.

Расходы общего фонда государственного бюджета не выполнены на 4,8 млрд. грн., или 2,7%. В целом расходы государственного бюджета осуществлены в сумме 215,2 млрд. грн., или 68,7% годового назначения.

По данным Счетной палаты, на конец отчетного периода на счетах государственного бюджета учитывались остатки средств в сумме 44,5 млрд. грн., в том числе общего фонда – 24,9 млрд. грн. Средства государственного бюджета направлялись преимущественно на текущие расходы, доля которых составила 95%.

Дефицит государственного бюджета составил 52,8 млрд. грн., что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Финансирование дефицита осуществлялось в основном за счет государственных заимствований, которые достигли 98,6 млрд. грн., или 83,8% годового плана. Государственный и гарантированный государственный долг увеличился на 86,4 млрд. грн., или 27,2%, – до 404,3 млрд. грн.

В Счетной палате считают, что проведение преимущественно средне- и краткосрочных государственных заимствований (80%) приведет к росту долговой нагрузки и станет причиной дальнейших заимствований для рефинансирования накопленных долгов.

«Коллегия Счетной палаты считает целесообразным с целью сокращения дефицита внести изменения в государственный бюджет на 2010 год в части уточнения показателей доходов, расходов и финансирования, а также оптимизировать государственные расходы путем сокращения неприоритетных и неэффективных расходов. Указанные мероприятия позволят сформировать реалистичные показатели государственного бюджета на 2011 год и приостановить рост долговой нагрузки», – говорится в пресс-релизе.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (с поправками), доходы запланированы на уровне 252,751 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 210,089 млрд. грн. Расходы госбюджета запланированы на уровне 305,666 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 240,984 млрд. грн.

Дефицит госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.

Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

В государственный бюджет Украины входят общий фонд и специальный фонд. В общий фонд направляются общегосударственные налоги и сборы и из него финансируются основные расходы. Средства, которые поступают в специальный фонд, имеют целевое назначение.

Дефицит госбюджета рассчитывается как разница сумм его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из госбюджета кредитов.

Государственный бюджет Украины и местные бюджеты составляют сводный бюджет Украины.