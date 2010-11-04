Курс Нацбанка 5 ноября

19:34, 04 ноября 2010
Финансы
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Нацбанк установил 5 ноября курс гривни:100 USD США – 791.9900 (4 ноября – 791.9700)100 EUR – 1128.1106 (4 ноября – 1109.8668)10 RUR – 2.5738 (4 ноября – 2.5738)Учетные курсы банковских металлов НБУ с 5 ноября за 10 тройских унций (грн.): 959XAU 10Золото-107789.84 (4 ноября-107589.12)961XAG 10Серебро-2010.07 (4 ноября-1979.93)962XPT 10Платина-137727.06 (4 ноября-135664.46)964XPD 10Палладий-52984.13 (4 ноября-50765.28) 

Нацбанк установил 5 ноября курс гривни:

100 USD США – 791.9900 (4 ноября – 791.9700)

100 EUR – 1128.1106 (4 ноября – 1109.8668)

10 RUR – 2.5738 (4 ноября – 2.5738)

Учетные курсы банковских металлов НБУ с 5 ноября

за 10 тройских унций (грн.):

959XAU 10Золото-107789.84 (4 ноября-107589.12)

961XAG 10Серебро-2010.07 (4 ноября-1979.93)

962XPT 10Платина-137727.06 (4 ноября-135664.46)

964XPD 10Палладий-52984.13 (4 ноября-50765.28)

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