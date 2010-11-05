Торги на межбанке открылись котировками 7,9615-7,9720 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,9615/7,9720 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту на ТОМ’е снизились – 0,2585/90, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,3185/11,3405. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар незначительно повысились – 1,4220/22 (четверг — 1,4214/16).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9170/7,9570.