Валютные резервы НБУ сократились до 34,3 млрд.долл.

Международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в октябре 2010 года сократились на 1,2% – до 34,252 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Интервенции НБУ на валютном рынке Украины в сентябре составили: покупка валюты – 169,5 млн. евро (или в эквиваленте 237,7 млн. долл.) по средневзвешенному курсу 11,091898 грн/евро, продажа – 734,1 млн. долл. по средневзвешенному курсу 7,94415 грн/дол.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 18,218 млрд. долл. (с учетом операций Госказначейства Украины).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 4,562 млрд. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, 1,344 млрд. долл., проданной населению – 3,218 млрд. долл.

Банковские вклады физических лиц в свободно конвертируемой валюте (в долларовом эквиваленте) выросли на 203,9 млн. долл. и на 29 октября т.г. составили 15,969 млрд. долл.

В сентябре 2010 года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни вырос на 2,7% по сравнению с августом. В основном это было вызвано превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 2,6 п.п.). Относительно декабря 2009 года РЭОК гривни повысился на 10%. При этом, вклад курсовой составляющей в изменение РЭОК гривни был на уровне 6,2%, ценовой - 3,8 %.