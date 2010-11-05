Денежная масса в октябре выросла на 1,4%, монетарная база - на 2,2%

В Украине в октябре 2010 года денежная масса увеличилась на 1,4% (с начала года - на 18,3%) - до 576,6 млрд. грн., а монетарная база - на 2,2% (с начала года - на 13,6%) - до 221,6 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По дынным НБУ, динамику денежной массы определяла позитивная динамика депозитов, общий объем которых в октябре увеличился на 1,8% (с начала года - на 22%) - до 400 млрд. грн. Регулятор отказался от практики предоставления отдельно данных по объему депозитов юридических и физических лиц.

Объем еще одной составляющей денежной массы - наличность вне банков - в октябре увеличился на 0,2% (с начала года - на 11,6%) - до 175,2 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы на протяжении октября уменьшился с 30,7% до 30,4% (на начало года составлял 32,2%).

НБУ отмечает, что главным фактором роста монетарной базы в октябре было увеличение объема корсчетов банков на 15% (с начала года - на 27,6%) - до 22,2 млрд. грн.

Объем обязательных резервов, сформированных банками в октябре, составлял 12,2 млрд. грн., из них было перечислено на отдельный счет в Национальном банке Украины 7,6 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в октябре снизился с 8,8 млрд. грн. до 2 млрд. грн., и только в последний день месяца он увеличился до 5,8 млрд. грн.

С целью абсорбции избыточной ликвидности банков НБУ в октябре проводил операции по мобилизации средств банков. общая сумма которых составила 13,4 млрд. грн. (с начала года - 229,9 млрд. грн.) по средневзвешенной ставке 2,17% годовых. В то же время объем операций по рефинансированию составил 62 млн. грн. (с начала года - 4,6 млрд. грн.).

По данным Нацбанка, в октябре объем кредитных вложений увеличился на 0,7% (с начала года - на 1,1%) - до 725,2 млрд. грн. Увеличение состоялось за счет роста кредитов юридическим лицам на 1,2%, объем кредитов населению уменьшился на 0,6%.