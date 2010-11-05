Эксперт: Вероятность нового кризиса после решения ФРС составляет 35-40%

Вероятность пессимистического сценария, предусматривающего возникновение нового кризиса, после решения ФРС о начале второго этапа монетарных мер по стимулированию экономики США (т.н. QE2), составляет 35-40%. Об этом сообщил УНИАН руководитель аналитического подразделения группы компаний "Инвестиционный Капитал Украина" ICU Александр ВАЛЬЧИШЕН.

По его словам, в перспективе следующих 6-12 месяцев есть два сценария развития событий для Украины. Первый – негативный, который заключается в том, что QE2 порождает новые диспропорции на финансовых и товарных рынках. "Если произойдет какой-то новый кризис (торговые войны, суверенный дефолт какой-либо из стран ЕС или развивающихся стран), то финансовый мир захлестнет новая волна бегства из рисковых активов в наиболее надежные с долларом США - главной резервной валютой мира", - отметил аналитик. По его словам, это означает волну девальваций на развивающихся рынках, включая Украину. Вероятность такого сценария, по мнению аналитика, составляет около 35-40%.

Второй сценарий развития событий, по словам А.ВАЛЬЧИШЕНА, позитивный. В соответствии с прогнозом аналитика, гривня будет укрепляться против доллара США (ориентир 7,5-7,8 грн./долл.) на фоне притока иностранного капитала, приватизации (которая ожидается в первой половине 2011 г.), более сильного экспорта за счет недавнего улучшения внешней конкурентоспособности.

Как сообщал УНИАН, Федеральная резервная система (ФРС) 3 ноября приняла решение о выделении 600 млрд. долл. на выкуп государственных облигаций. Американский центробанк сообщил о планах покупать долгосрочные казначейские облигации Treasuries по 75 млрд. долл. в месяц до середины 2011 г.