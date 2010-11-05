МВД передало функции лицензирования ОП от ГСО департаменту общественной безопасности
Министерство внутренних дел (МВД) передало функции лицензирования предприятий, предоставляющих услуги по охране, от Государственной службы охраны (ГСО) департаменту общественной безопасности МВД.
Об этом сегодня во время совещания по данному вопросу в Государственном комитете по вопросам регуляторной политики и предпринимательства сообщил заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Виктор РАТУШНЯК.
«Могу довести до вашего сведения, что 3 числа, буквально пару дней назад (был подписан – УНИАН) приказ министра внутренних дел №527 «Об обеспечении выполнения Министерства внутренних дел функций лицензирования хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по охране государственной и другой собственности и предоставление услуг по охране граждан», - отметил он.
Этим приказом, сообщил В.РАТУШНЯК, обязанности департамента ГСО по предоставлению охранным структурам лицензий на деятельность передаются в департамент общественной безопасности МВД. По его словам, данный приказ вступит в силу «через неделю-две».