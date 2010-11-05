В Киеве совершено разбойное нападение на отделение “Кредобанка”

16:41, 05 ноября 2010
Финансы
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Сегодня в Киеве неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на отделение “Кредобанка”, завладев 1 тыс. евро и несколькими пачками отечественной валюты номиналом 50 гривен.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, информация о преступлении поступила в дежурную часть столичной милиции в 11.57. Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место происшествия, выяснила, что неизвестный мужчина средних лет зашел в помещение финансового учреждения на пр. Победы и, угрожая кассиру пистолетом, стал требовать деньги. Получив их, нападающий скрылся.

Как отметили в ЦОС, физической охраны в банке не было, была лишь установлена так называемая “тревожная кнопка”, которая выведена на пульт дежурного частной охранной фирмы.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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