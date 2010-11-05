AIG завершила III квартал с убытками 2,4 млрд. долл.

American International Group Inc. (AIG) завершила III квартал с убытками $2,4 млрд. против прибыли $455 млн. годом ранее в связи с дополнительными расходами на реструктуризацию в размере $4,5 млрд., сообщает k2kapital.

Основные сегменты демонстрируют хорошие результаты, сообщила компания. На показателе прибыли негативно отразились списания стоимости активов. "Операционные показатели по-прежнему высоки, несмотря на вялую динамику рынка страхования имущества и низкие процентные ставки", - сообщил президент и генеральный директор Роберт Бенмоше.

В понедельник AIG завершила продажу Alico компании MetLife Inc. (MET) за $16,2 млрд. Азиатское подразделение страховщика AIA Group Ltd. недавно провело IPO акций. Таким образом AIG привлекла дополнительный капитал для частичной выплаты долга американскому правительству, сообщает Dow Jones.

Выручка за отчетный период снизилась на 2,6%, до $19,1 млрд. Прибыль подразделения Chartis, работающего в сфере общего страхования, в третьем квартале выросла на 49% благодаря доходам от андеррайтинга. Доход сегмента увеличился на 4%, общий размер чистых премий – на 7%.