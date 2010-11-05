Казахстан признан лидером в рыночных реформах

Казахстан признан в этом году лидером в проведении рыночных реформ и создании благоприятной бизнес-среды, в то время как Сингапур остается лучшей страной в мире для предпринимателей, следует из отчета Всемирного банка Doing Business 2011, опубликованного в среду, сообщает Рейтер.

Ежегодный отчет банка оценивает изменения в 183 странах мирах в вопросах открытия бизнеса, торговли с другими странами, налогового законодательства, защиты инвесторов, лицензирования строительства, трудоустройства и доступа к кредитованию.С июня 2009 в течение года 117 стран провели 216 реформ, касающихся предпринимательства по сравнению с 287 реформами в 131 стране, отмеченными за предыдущий период."В странах, за которыми мы наблюдаем, наблюдался стабильный рост регулятивных изменений", - сказал журналистам директор по индикаторам и

анализу Всемирного банка Нейл Грегори.

Как и год назад, лучше всего предпринимателям работается в Сингапуре. За ним следуют Гонконг, Новая Зеландия, Великобритания, США, Дания и Канада. Несмотря на то, что ведение бизнеса остается наиболее простым в развитых государствах, две трети реформ в прошлом году были проведены в развивающихся странах.Прошлогодний лидер Руанда получила второе место в десятке реформаторов, в которую также вошли Перу, Вьетнам, Кабо-Верде, Таджикистан, Замбия, Венгрия,

Гренада и Бруней.

Казахстан стал лидером среди реформаторов благодаря совершенствованию законодательства об акционерных компаниях, упрощению процедур при получении статуса юрлица и снижению минимального размера уставного капитала компаний до 100 тенге ($0,70). Астана также отменила требования по нотариальному заверению учредительных договоров и уставов компаний и упростила таможенные процедуры.

Ниже представлен рейтинг Doing Business по 14 странам СНГ:

2011 2010 изменение

Грузия 12 13 +1

Эстония 17 17 0

Литва 23 26 +3

Латвия 24 27 +3

Киргизия 44 47 +3

Армения 48 44 -4

Азербайджан 54 55 +1

Казахстан 59 74 +15

Белоруссия 68 64 -4

Молдавия 90 87 -3

Россия 123 116 -7

Таджикистан 139 149 +10

Украина 145 147 +2

Узбекистан 150 150 0