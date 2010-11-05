Казахстан признан лидером в рыночных реформах

17:25, 05 ноября 2010
Финансы
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Казахстан признан в этом году лидером в проведении рыночных реформ и создании благоприятной бизнес-среды, в то время как Сингапур остается лучшей страной в мире для предпринимателей, следует из отчета Всемирного банка Doing Business 2011, опубликованного в среду, сообщает Рейтер.

Ежегодный отчет банка оценивает изменения в 183 странах мирах в вопросах открытия бизнеса, торговли с другими странами, налогового законодательства, защиты инвесторов, лицензирования строительства, трудоустройства и доступа к кредитованию.С июня 2009 в течение года 117 стран провели 216 реформ, касающихся предпринимательства по сравнению с 287 реформами в 131 стране, отмеченными за предыдущий период."В странах, за которыми мы наблюдаем, наблюдался стабильный рост регулятивных изменений", - сказал журналистам директор по индикаторам и

анализу Всемирного банка Нейл Грегори.

Как и год назад, лучше всего предпринимателям работается в Сингапуре. За ним следуют Гонконг, Новая Зеландия, Великобритания, США, Дания и Канада. Несмотря на то, что ведение бизнеса остается наиболее простым в развитых государствах, две трети реформ в прошлом году были проведены в развивающихся странах.Прошлогодний лидер Руанда получила второе место в десятке реформаторов, в которую также вошли Перу, Вьетнам, Кабо-Верде, Таджикистан, Замбия, Венгрия,

Гренада и Бруней.

Казахстан стал лидером среди реформаторов благодаря совершенствованию законодательства об акционерных компаниях, упрощению процедур при получении статуса юрлица и снижению минимального размера уставного капитала компаний до 100 тенге ($0,70). Астана также отменила требования по нотариальному заверению учредительных договоров и уставов компаний и упростила таможенные процедуры.

Ниже представлен рейтинг Doing Business по 14 странам СНГ:

2011       2010       изменение

Грузия                 12         13           +1

Эстония                17         17            0

Литва                  23         26           +3

Латвия                 24         27           +3

Киргизия               44         47           +3

Армения                48         44           -4

Азербайджан            54         55           +1

Казахстан              59         74          +15

Белоруссия             68         64           -4

Молдавия               90         87           -3

Россия                123        116           -7

Таджикистан           139        149          +10

Украина               145        147           +2

Узбекистан            150        150            0

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