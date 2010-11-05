Таможенники в январе-октябре перечислили в госбюджет 69 млрд. грн.

Таможенные органы Украины в январе-октябре 2010 года перечислили в государственный бюджет 68,999 млрд. грн. Без учета поступлений от растаможивания природного газа, рост платежей составил 34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Государственной таможенной службе Украины.

В частности, в общий фонд перечислено 65 млрд. грн., в специальный фонд – 3,5 млрд. грн. Среднедневные показатели поступлений увеличились на 84 млн. грн. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Кроме того, в Гостаможслужбе сообщили, что НАК «Нафтогаз Украины» пока не рассчитался за перемещение природного газа в мае-июне 2010 года.