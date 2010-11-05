Инфляция в октябре не превысит 0,5%, рост промпроизводства составит 11,5%

В октябре т.г. инфляция в Украине по сравнению с сентябрем составит не более 0,4-0,5%, рост производства в октябре т.г. превысит 11,5% по сравнению с октябрем 2009 года.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Кабинета министров Украины, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с представителями миссии Европейского департамента Международного валютного фонда.

Он отметил, что благодаря усилиям правительства финансово-экономическая ситуация в стране стабилизировалась: «В октябре рост промышленного производства составил больше 11,5%. Также мы идем по расчетным параметрам относительно роста ВВП».

Кроме того, Н.АЗАРОВ высказал уверенность в том, что по итогам года инфляция не превысит 10%.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас перед правительством стоит задание удержать позитивные тенденции развития экономики.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине рост промышленного производства в сентябре текущего года против сентября 2009 года составил 10,2%, в январе-сентябре 2010 года к аналогичному периоду 2009 года – 10,8%.

В сентябре т.г., по сравнению с августом, рост промпроизводства составил 2,9%.

По данным Госкомстата, инфляция в Украине в сентябре 2010 года по сравнению с августом т.г. составила 2,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,4%.

По сравнению с сентябрем 2009 года показатель инфляции составляет 10,5%, а по сравнению с январем-сентябрем 2009 года – 9,3%.