МВФ отметил прогресс в Украине

В Международном валютном фонде отмечают прогресс в выполнении Украиной программы сотрудничества с Фондом и позитивные тенденции развития экономики.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Кабинета министров Украины, об этом заявил руководитель миссии МВФ Танос АРВАНИТИС сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«На протяжении прошлых нескольких месяцев был обеспечен очевидный прогресс по выполнению программы», - отметил Т.АРВАНИТИС.

Вместе с этим он отметил, что повышенный уровень инфляции в Украине в сентябре текущего года – это временное явление, поскольку сейчас прослеживается четкая тенденция к снижению базовой инфляции в стране.

Т.АРВАНИТИС подчеркнул, что МВФ отмечает целый ряд позитивных тенденций в экономике Украины: «Наблюдается оживление в торговле, хотелось бы, чтобы это оживление увеличивалось…Мы заметили, что ваши усилия приносят свои плоды на международном уровне. Вы очень эффективно справились с заданием размещения евробондов, вы опять вернулись на рынки капитала, и мир рассматривает Украину как надежного партнера для инвестиций».

Руководитель миссии подчеркнул, что сейчас для Украины важно не потерять своих достижений и дальше прогрессировать.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Таноса АРВАНИТИСА находится в Украине для проведения дискуссии по первому кредиту stand-by, одобренному в июле этого года.

Напомним, выделение было одобрено Фондом 29 июля 2010 года для 10 млрд. SDR (около 15,8 млрд. долл.) в поддержку программы властей по экономической перестройке и реформам.

Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства предусматривается привлечь под ставку 3,5% годовых.

Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.