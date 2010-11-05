Главное за 5 ноября (вечер)

Новости дня

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Основными новостями второй половины дня стали сообщения о росте поступлений в Пенсионный фонд, о сборе урожая зерновых в 40,5 млн. тонн, решение МВД передать лицензирование охранных предприятий от ГСО к МВД...

Соцполитика

Поступления в Пенсионный фонд за 10 месяцев выросли на 126%

По оперативным данным, в январе-октябре 2010 года в бюджет Пенсионного фонда Украины со всех ресурсов финансирования поступило 152,465 млрд. грн., что на 31,526 млрд. грн., или на 126,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом сообщается на официальном сайте ПФУ.

В частности, собственные поступления составили 95,567 млрд. грн., что составляет 97,7% плановых показателей. В январе-октябре т.г. поступления собственных доходов увеличились на 14,342 млрд. грн., или на 117,7%.

Расходы на выплату пенсий за отчетный период составили 158,064 млрд. грн.

Экономика

Инфляция в октябре не превысит 0,5%, рост промпроизводства составит 11,5%

В октябре т.г. инфляция в Украине по сравнению с сентябрем составит не более 0,4-0,5%, рост производства в октябре т.г. превысит 11,5% по сравнению с октябрем 2009 года.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Кабинета министров Украины, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с представителями миссии Европейского департамента Международного валютного фонда.

Он отметил, что благодаря усилиям правительства финансово-экономическая ситуация в стране стабилизировалась: «В октябре рост промышленного производства составил больше 11,5%. Также мы идем по расчетным параметрам относительно роста ВВП».

Кроме того, Н.АЗАРОВ высказал уверенность в том, что по итогам года инфляция не превысит 10%.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас перед правительством стоит задание удержать позитивные тенденции развития экономики.

Налоговый кодекс будет принят 19 ноября – Азаров

Налоговый кодекс Украины будет принят Верховной Радой 19 декабря текущего года.

Как сообщали УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Кабинета Министров Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с представителями миссии Европейского департамента Международного валютного фонда.

«Мы рассчитывали его уже принять, но в силу определенных причин, независимых от нас, этого не удалось сделать. Сейчас мы ставим для себя дату 19 ноября», – заявил Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что после принятия Налогового кодекса с 1 декабря парламент начнет рассматривать законопроект о госбюджете на 2011 год, подготовленный на его основе.

Финансы

Лицензирование охранных предприятий от ГСО перешло МВД

Министерство внутренних дел (МВД) передало функции лицензирования предприятий, предоставляющих услуги по охране, от Государственной службы охраны (ГСО) департаменту общественной безопасности МВД.

Об этом сегодня во время совещания по данному вопросу в Государственном комитете по вопросам регуляторной политики и предпринимательства сообщил заместитель министра внутренних дел - начальник милиции общественной безопасности Виктор РАТУШНЯК.

«Могу довести до вашего сведения, что 3 числа, буквально пару дней назад (был подписан – УНИАН) приказ министра внутренних дел №527 «Об обеспечении выполнения Министерства внутренних дел функций лицензирования хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по охране государственной и другой собственности и предоставление услуг по охране граждан», - отметил он.

Этим приказом, сообщил В.РАТУШНЯК, обязанности департамента ГСО по предоставлению охранным структурам лицензий на деятельность передаются в департамент общественной безопасности МВД. По его словам, данный приказ вступит в силу «через неделю-две».

Таможенники в январе-октябре перечислили в госбюджет 69 млрд. грн.

Таможенные органы Украины в январе-октябре 2010 года перечислили в государственный бюджет 68,999 млрд. грн. Без учета поступлений от растаможивания природного газа, рост платежей составил 34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Государственной таможенной службе Украины.

В частности, в общий фонд перечислено 65 млрд. грн., в специальный фонд – 3,5 млрд. грн. Среднедневные показатели поступлений увеличились на 84 млн. грн. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Кроме того, в Гостаможслужбе сообщили, что НАК «Нафтогаз Украины» пока не рассчитался за перемещение природного газа в мае-июне 2010 года.

Столица

Киев выплатил проценты по еврооблигациям 2005 года

Власти Киева своевременно и в полном объеме выплатили проценты по облигациям участия во внешнем кредите, выпущенным в 2005 г. на общую сумму 250 млн. долл. под 8% годовых и сроком на 10 лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Банка «Хрещатик», выступившего ко-менеджером и платежным агентом этого займа.

Лид-менеджерами по займу выступили CitіGroup (London Branch) и Credit Suisse (London Branch).

Агро

В Украине намолочено 40,5 млн. тонн зерна Министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что на сегодняшний день в Украине намолочено 40,5 млн. тонн зерна.

Об этом 5 ноября во время совещания по вопросам ситуации на продовольственном рынке и завершении комплекса осенне-полевых работ в Винницкой области сообщил министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк.

По его словам, средняя урожайность зерновых составляет 28 ц/га. «Осталось около 5%, и мы в бункерном весе будем иметь где-то 41 млн. тонн. Это достаточно весомый урожай, учитывая аномальный год, который у нас был », - сообщил Присяжнюк.

Он отметил, что согласно рейтингу среди регионов Украины по валовому сбору зерновых - Виннитчина на 1-м месте и по многим показателям Винницкий регион динамично развивается.

«В частности, Винницкая область намолотила 3,1 млн. тонн, Одесса и Днепропетровск - по 2,9 млн. тонн, Полтава и Черкассы - по 2,5 млн. тонн, Кировоград и Николаев - по 2,3 млн. тонн, Запорожье - 2,1 и Киевская область - 2 млн. тонн », - сообщил Присяжнюк.

Транспорт

В столице до 2018 года планируется построить 23 станции метро

В Киеве до 2018 года планируется построить 23 станции метро.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Александр ПОПОВ сегодня перед пробным пуском поездов через станцию "Демеевская".

«Мы рассчитали наши планы таким образом, чтобы до 2018 года мы могли ежегодно строить приблизительно 4,5 км линий метрополитена и ввести (в эксплуатацию – УНИАН) 23 станции», - сказав А.ПОПОВ.

Он отметил, что протяженность киевского метрополитена к 2018 году увеличится на 36 км.

Панируется как продлевать существующие линии, так и построить две новые линии метрополитена.

В Киеве открыто движение по эстакаде на Московской площади

Сегодня в Киеве введена в эксплуатацию эстакада в составе автомобильной развязки на Московской площади.

С запуском эстакады открыто сквозное движение на Московской площади.

На торжественной церемонии по случаю введения в эксплуатацию эстакады присутствовали Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Александр ПОПОВ.

Введение в эксплуатацию развязки с эстакадой увеличит пропускную способность Московской площади с 9 до 12 тыс. автомобилей в час и улучшит экологическое состояние в районе развязки. Кроме того, значительно улучшится транспортное сообщение как для жителей Голосеевского района Киева и прилегающих районов, так и для транзитного транспорта. Эстакада длиной 432 метра обеспечит сквозное трехполосное движение автомобилей в каждом направлении.

Стоимость реконструкции Московской площади составляет 353,4 млн. грн., из которых стоимость строительства эстакады – 180 млн. грн. Проект финансируется из городского (95,4 млн. грн.) и государственного (258 млн. грн.) бюджетов.

По словам председателя наблюдательного совета ПАО «Мостобуд» Владимира ПРОДИВУСА, на сегодня компания освоила на строительстве эстакады 140 млн. грн.