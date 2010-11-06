Финансисты считают, что «Киев», «Родовид», «Укргазбанк» и «Надра» нужно ликвидировать

Некоторые украинские банкиры считают, что банки «Киев», «Родовид», «Укргазбанк» и «Недра» нужно ликвидировать, если не найдется частный инвестор, поскольку дальнейшая поддержка государством рекапитализированных банков бесперспективна.

Как пишет "Зеркало недели", такое мнение высказали председатель правления банка «Форум» Ярослав КОЛЕСНИК и председатель правления «ОТП Банка» Дмитрий ЗИНКОВ на круглом столе «Роль государства в финансовом секторе: какой ей быть?».

«Я не вижу перспективы в дальнейшей государственной поддержке рекапитализированных банков <...> Важно, чтобы правительство и Национальный банк понимали, что время изменилось. И не увеличение капитала должно быть, а реструктуризация или выведение их как токсичных (с рынка). Нужно принимать другие решения, но ни в коей случае не делать инвестиции, потому что это инвестиции в никуда», - подчеркнул Я.КОЛЕСНИК.

По мнению Д.ЗИНКОВА, одной из главных проблем рекапитализированных банков является отсутствие у них стратегии развития. Учитывая текущее состояние финучреждений, банкир допустил, что в случае продажи ими могут заинтересоваться, вероятнее всего, только прежние акционеры.

«У меня нет иллюзий, что иностранные инвесторы побегут за этими украинскими активами. Возможно, есть акционеры, которые раньше были у руля, и они заинтересованы, чтобы назад эти организации получить. Если такого сценария нет, то, по моему мнению, вариант закрытия, ликвидации этих банков является одним из тех, которые необходимо внимательно рассмотреть и в любом случае не снимать с повестки дня», - отметил Д.ЗИНКОВ.