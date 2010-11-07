Гривня завершила неделю снижением на 0,1% к доллару и на 1,8% к евро - Astrum
00:34, 07 ноября 2010Финансы
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Украинская валюта завершила текущую неделю снижением на 0,1% к доллару США и на 1,8% к единой европейской валюте.
Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.
Он отметил, что в пятницу, 5 ноября, Национальный банк Украины продавал доллар по курсу 7,9570 грн./долл. Межбанковский валютный рынок в этот день закрылся котировками 7,9585-7,9635 грн./долл. Гривня укрепилась к доллару на 0,1%.
При этом межбанковский валютный рынок в пятницу закрылся котировками 11,2075-11,2186 грн./евро. Украинская валюта укрепилась к европейской на 1,1%.
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