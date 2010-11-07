Эксперт: украинские компании начали активно вносить деньги в банки

Во втором и третьем квартале т.г. украинские компании начали активно вносить деньги в банки.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

Он подчеркнул, что «продажи предприятий значительно выросли, в результате у бизнеса накапливаются лишние денежные средства, которые компании вносят на банковские депозиты».

По словам С.МИШТЫ, в октябре произошло снижение ставок по вкладам в гривне и долларах США. Снижение продолжается и дальше, причем практически по всем срокам и всем валютам, добавил он.

Как отметил эксперт, это обусловлено высокой ликвидностью банковского сектора. Рост процентных ставок возможен, но только на период новогодних акций, считает он.