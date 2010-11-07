Сильных колебаний гривни на следующей неделе может и не быть - «Брокбизнесбанк»

Если на следующей неделе Национальный банк Украины будет активно проводить интервенции, сильных колебаний на валютном рынке мы не заметим.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

По его мнению, стабилизация будет на уровне 7.95-7.96 грн./долл. Также на следующей неделе уменьшится спрос со стороны клиентов банков («Нафтогаз» расплатился с «Газпромом»), что также повлияет на стабилизацию курса.

Как отметил С.МИШТА, в течение недели с 1 по 5 ноября курс доллара США находился на уровне 7,9450-7,9650. грн./долл. Ситуация на рынке оставалась не очень стабильной, что было связано с увеличением спроса на валюту как со стороны НАК «Нафтогаз Украины», так и со стороны клиентов банков.

Эксперт подчеркнул, что Нацбанк всю неделю, за исключением среды, продавал валюту. Курс продажи валюты НБУ постоянно рос с уровня 7.95 грн./долл. в понедельник до 7.9570 7.95 грн./долл. в пятницу.

По словам С.МИШТЫ, за последнюю неделю остатки гривни на счетах банков в НБУ уменьшились с уровня 22,5 миллиардов в понедельник до 19,9 миллиардов гривень в пятницу. Эксперт предполагает, что уменьшением остатков гривни в банках (проведя аукционы по привлечению гривни) НБУ хочет уменьшить давление на нее для поддержки стабильности валютообменного курса.