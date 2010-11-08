МВФ перераспределяет квоты и голоса в Фонде

Совет директоров МВФ в преддверии саммита лидеров "большой двадцатки" в Сеуле утвердил планы перераспределения квот и голосов в Фонде, принятые на недавней министерской встрече финансистов "Группы двадцати" в Кенджу /Южная Корея/. В результате "первая десятка" по версии МВФ будет включать США, Японию и Китай, четыре ведущие европейские державы - Германию, Великобританию, Францию и Италию, и всех партнеров КНР по группе БРИК - Индию, Россию и Бразилию. Страны названы в порядке убывания голосов.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, решение подлежит еще утверждению советом управляющих МВФ на министерском уровне, а во многих странах - и национальными парламентами. Для вступления в силу оно должно собрать в МВФ "двойное большинство" - не менее 85% голосов при согласии как минимум 60% стран-участниц организации. Однако политическая поддержка со стороны "двадцатки" и итоги голосования в совете директоров Фонда не оставляют сомнений в том, что остающиеся барьеры будут преодолены.

Административное руководство МВФ рассматривает принятое решение как "историческую" победу. Именно так охарактеризовал его директор-распорядитель Фонда Доминик Стросс-Кан. По его словам, произошли "самое фундаментальное изменение расстановки сил в Фонде за всю его 65-летнюю историю и крупнейший сдвиг влияния в пользу формирующихся рынков и развивающихся стран, отражающий их растущую роль в глобальной экономике".

В то же время ликовать вместе со Д.Стросс-Каном спешат далеко не все. "Сдвиг влияния", о котором говорил директор-распорядитель, наполовину произошел за счет перераспределения квот между самими развивающимися странами. Крупнейший акционер Фонда - США - сохранили в нем фактическое право вето при принятии ключевых решений. Правда, теперь близок к блокирующему и совокупный пакет голосов стран группы БРИК.

Крупнейшим групповым пакетом голосов в МВФ по-прежнему будут располагать страны ЕС. Но при этом европейцы согласились уступить два традиционно принадлежавших им места в совете директоров Фонда. Последний по-прежнему будет состоять из 24 человек, причем все они станут выборными /до сих пор крупнейшие страны своих директоров назначали/.

Произойдет уступка кресел при первом пересмотре состава совета директоров после вступления в силу предложенного плана реформ. Как именно это произойдет, пока не ясно. Не исключена возможность ротации. В качестве претендентов на появление в составе совета регулярно упоминаются Польша и Турция. В дальнейшем состав совета должен будет пересматриваться каждые 8 лет.