Решение ФРС несет угрозу странам с переходной и развивающейся экономикой - МВФ

Решение властей США существенно увеличить находящуюся в обращении денежную массу грозит странам с переходной и развивающейся экономикой притоком спекулятивных капиталов, который "может быть чрезмерным и слишком быстрым". Об этом заявил 4 ноября в радиоинтервью главный экономист МВФ Оливье Бланшар. "Дождь может оказаться слишком сильным и может их немножко захлестнуть", - заявил он, имея в виду финансовый ливень.

Вместе с тем в целом О.Бланшар считает, что принятое федеральной резервной банковской системой /ФРС/ США решение о так называемом количественном послаблении, т.е. увеличении не обеспеченной активами денежной массы на 600 млрд долларов, - это "смелый шаг", который будет иметь "позитивные последствия". "Если он подхлестнет инфляцию, то это не конец света, поскольку США находятся в стадии очень низкой инфляции, и есть опасность дефляции", - добавил международный чиновник.

Решение ФРС США, о котором было объявлено в среду, сразу вызвало волну критических откликов в странах с формирующимися рынками. Сообщая об этом, New York Times отмечает, что страны "от Бразилии до Южной Кореи пригрозили принять дополнительные меры для пресечения притока денег, подталкивающих вверх валютный курс в их странах и подпитывающих опасения, что там могут надуваться ценовые "пузыри".

В той же Бразилии в этом контексте уже не раз говорили о "валютных войнах". О.Бланшар, однако, надеется, что этого удастся избежать. "Думаю, они найдут решения по поводу так называемых валютных войн", - сказал он о лидерах "большой двадцатки" стран мира, которые вскоре соберутся в Сеуле на очередной саммит.

США в преддверии саммита активно призывали всех своих партнеров не поддаваться стремлению наперегонки занижать стоимость своей валюты или хотя бы не давать ей подниматься. Низкий валютный курс дает определенные преимущества в международной торговле, что особенно важно для многих стран в условиях кризиса. Непонятно, однако, как согласуется с этими призывами шаг самой ФРС, прямо ведущий к удешевлению доллара.

О.Бланшар считает, что экономика США сейчас "тяжело больна" после кризиса. "Думаю, она оправится, - сказал он. - Но выздоровление будет долгим, и есть риск возобновления болезни". Понятно, что этот диагноз означает возможность повторного экономического спада в США. Многие специалисты - и международные, и американские - исходят из того, что Америку даже в лучшем случае ждет многолетний период экономической анемии, передает ПРАЙМ-ТАСС.