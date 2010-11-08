В G20 назревает скандал - ФРС США включил "печатный станок"

Президенту США Бараку Обаме придется нелегко на саммите G20, который пройдет в Южной Корее на наступающей неделе, так как Китай и Германия осудили решение Федеральной резервной системы наводнить американскую экономику дешевыми деньгами, пишет 7 ноября Guardian, сообщает k2kapital.

Канцлер Германии Ангела Меркель, чье правительство предупредило, включение в США печатного станка создаст дополнительные проблемы для всего мира, как ожидается, выступит против США на южнокорейском саммите.

Китай и Бразилия, так же, как Германия, получившие в этом году большие сальдо торгового баланса, хотят получить объяснения по поводу принятого в одностороннем порядке решения об использовании дешевых фондов для поддержания низких процентных ставок в долгосрочной перспективе.

Эти страны опасаются, что инвесторы уйдут из США и вольют деньги в их экономики, стремясь получить высокие доходы.

Поскольку Вашингтон парализован политической борьбой и зависим от председателя ФРС Бена Бернанке в поддержке экономики, ожидается, что Китай, Германия, Бразилия и Канада воспользуются саммитом в Сеуле, чтобы вновь предложить канадский план по снижению дефицита бюджетов.

Аналитики полагают, что лейтмотивом саммита будет борьба вокруг валют.