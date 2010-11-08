Китай поможет Португалии выйти из кризиса

Президент Китая Ху Цзиньтао заявил, что его страна поможет Португалии бороться с последствиями глобального финансового кризиса, однако воздержался от обещания купить португальские облигации, сообщает 7 ноября Reuters.

"Мы готовы предпринять конкретные шаги, чтобы помочь Португалии справиться с глобальным финансовым кризисом", - заявил Ху после встречи с португальским премьер-министром Хосе Сократесом (Jose Socrates).

Португалия, которая, в отличие от Греции, продает облигации на финансовых рынках, надеялась, что Китай пообещает купить ее долги в то время, когда она пытается успокоить инвесторов по поводу своей способности снизить бюджетный дефицит и ограничить рост государственного долга.

Португалия и Китай подписали несколько договоров о сотрудничестве в таких областях как финансовые услуги, логистика, возобновляемая энергия и туризм и договорились вдвое увеличить объем двусторонней торговли к 2015 году.

Ху также заявил, что будет поощрять китайские компании, инвестирующие в Португалию, но при этом Китай хочет, чтобы Португалия продавала больше товаров в этой стране.