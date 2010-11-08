Инфляция в Украине с начала года 7,9%

Инфляция в Украине в октябре 2010 года по сравнению с сентябрем т.г. составила 0,5%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с октябрем 2009 года показатель инфляции составляет 10,1%, а по сравнению с январем-октябрем 2009 года – 9,4%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2010 года по сравнению с августом т.г. составила 2,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,4%, по сравнению с сентябрем 2009 года - 10,5%, по сравнению с январем-сентябрем 2009 года – 9,3%.