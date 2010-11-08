Эксперт: пара EUR/USD на текущей неделе не опустится ниже уровня 1,38

Валютная пара EUR/USD в ходе торгов на текущей неделе не опустится намного ниже планки 1,38, тогда как верхний границей для нее, скорее всего, станет уровень 1,42. Таково мнение аналитиков FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков, GBP/USD также вряд ли уйдет намного ниже уровня 1,59, сопротивлением же для пары выступит планка 1,63.

Для USD/CHF вероятен диапазон 0,9500-0,9900, тогда как USD/JPY, скорее всего, будет находиться в пределах 82,00 -80,00.

Наиболее значимыми новостями по европейскому региону на текущей неделе будут: изменение объёма промышленного производства Германии, индекс потребительских цен Германии, изменение объема ВВП Германии и изменение объёма ВВП еврозоны. Положение фунта будет скорректировано после публикации сальдо баланса торговли Великобритании и данных по изменению объёма промышленного производства.

Первоочередными новостями, которые окажут влияние на американскую валюту, будут: индекс цен на жильё на первичном рынке, число первичных заявок на получение пособия по безработице и индикатор уверенности от университета Мичигана.

Из прочих новостей, которые намечены на текущую неделю, можно выделить публикацию торгового баланса Японии, общее сальдо счёта текущих операций Японии, сальдо торгового баланса Китая, изменение объёма экспорта и импорта Китая, уровень безработицы в Австралии, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.