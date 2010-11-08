Золото дешеевеет

Золото в понедельник после достижения рекордной отметки снижается в цене на фоне укрепления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex на 12.38 мск подешевел на 0,6% - до 1390,0 доллара за тройскую унцию.

Спотовая цена на золото ранее в ходе торгов в Лондоне достигала исторически максимального уровня - 1390,18 доллара за унцию. Предыдущий рекорд составлял 1389,60 доллара за унцию.

"Отскок доллара привел к коррекции цен на большинство сырьевых товаров, а некоторые из них, включая золото и серебро, увел в отрицательную зону, - цитирует агентство Bloomberg старшего аналитика японской брокерской компании Fujitomi Co. Казухико Саито (Kazuhiko Saito). - Доллар снова определяет направление рынка".

Доллар на 12.22 мск подорожал к единой европейской валюте до 1,3907 доллара за евро против 1,4034 доллара за евро по итогам торгов в пятницу. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос на 0,39% - до 76,85 пункта.