Межбанк: к 12:00 котировки по доллару составили 7,9600/7,9630 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9580/7,9670, к 12:00 сузился спрэд 7,9600/7,9630 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2583/0,2586, к 12:00 цены повысились до 0,2586/0,2588. В России курс доллар-рубль поднялся, и к 12:00 установился на уровне 30,7950 (+0,0439).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3953/1,3955, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,1030/11,1180, к 12:00 цены ушли вниз - 11,0895/11,0995.