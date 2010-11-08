Посол Японии вернулся в Россию

Посол Японии в России Масахару Коно, отозванный после визита президента Дмитрия Медведева на Курильские острова, вернулся в Москву. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба посольства Японии, сообщает k2kapital.

Напомним, посол Японии был отозван 2 ноября после поездки президента Медведева на один из островов Курильской гряды – Кунашир.

По словам помощника президента РФ Аркадия Дворковича, проблему Курильских островов Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Наото Кан намерены обсудить на двусторонней встрече на саммите АТЭС в Иокогаме.