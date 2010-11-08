В оппозиции заявляют, что проект НК уничтожает "упрощенку"

Правительственный проект Налогового кодекса практически полностью уничтожает упрощенную систему налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила председатель Комитета защиты предпринимательства при Оппозиционном правительстве Оксана ПРОДАН.

По ее словам, для юридических лиц она вообще не планируется, а для физических лиц - будет «условно упрощенной» по отдельным видам деятельности.

«Все остальные предприниматели будут обязаны перейти на общую систему налогообложения или создать юридические лица, которые также смогут работать исключительно на общей системе», - сказала О.ПРОДАН.

Она отметила, что для предпринимателей, которые все же будут иметь право на упрощенную систему налогообложения, а это только бытовые услуги, розничная торговля, информационные технологии и до 01.01.12 года автомобильные услуги, не предусматривается освобождение от введения кассовых аппаратов. «Более того, для них вводится обязательный учет всех хозяйственных операций, что и сводит на нет само понятие «упрощенная», - отметила О.ПРОДАН.

По ее словам, при том что упрощенчество вынуждают перейти на общую систему налогообложения, ни налог на прибыль, ни налог на добавленную стоимость никоим образом не становятся в проекте кодекса более прозрачными. “Задекларированное автоматическое возмещение НДС узаконивает обязательные проверки для возмещения, а разрекламированное сближение налогового и бухгалтерского учета в проекте Налогового кодекса создает еще один учет - налоговой разницы. Аналогичная ситуация и с другими налогами и сборами. К этому всему проектом предусматриваются дополнительные, почти безграничные, полномочия налоговых и таможенных органов, а также налоговой милиции», - сказала О.ПРОДАН.

Она напомнила, что поскольку рассмотрение проекта Налогового кодекса во втором чтении планируется на 16 ноября, предприниматели готовят на этот день Всеукраинскую акцию протеста под стенами парламента, чтобы защитить свою возможность работать легально.