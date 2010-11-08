Литвин о дате принятия проекта НК: «Если нужно, то и ночью будем работать»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что на следующей пленарной неделе (6-19 ноября - УНИАН) парламент будет работать и ночью над проектом Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал на брифинге.

В.ЛИТВИН отметил: «Если мы начнем работу, как планируется (речь идет о проекте Налогового кодекса – УНИАН) 16 числа, то у нас есть 17, 18 и 19, а если нужно, то и ночью будем работать».

«Я ничего не вижу в этом плохого», - добавил В.ЛИТВИН.

Отвечая на вопрос, разделяет ли он оптимизм премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, что проект Налогового кодекса будет принят парламентом 19 ноября, В.ЛИТВИН сказал: «Все зависит от того, какой это Налоговый кодекс будет».

Он напомнил, что оптимистично заявлял, что уже 4 ноября начнется рассмотрение проекта Налогового кодекса, но этого не произошло.

«Дай Бог, чтобы на 16 ноября мы получили документ (речь идет о проекте Налогового кодекса, подготовленном ко второму чтению – УНИАН)», - отметил председатель ВР.

По его словам, на сегодняшний день к данному проекту поступило 4,4 тыс. поправок, и в процессе работы появляются еще поправки.

В.ЛИТВИН отметил, что «научен горьким опытом – для нас важно содержание документу, а не дата принятия этого документа».

Он отметил, что планируется, чтобы до конца текущей недели все поправки были рассмотрены в комитете, и документ был размножен и роздан депутатам.

По его словам, это будет более 2 тыс. страниц.

В.ЛИТВИН отметил, что «расчет такой, чтобы на следующей пленарной неделе завершить это дело (речь идет о принятии Налогового кодекса – УНИАН) для того, чтобы правительство могло внести в бюджет. «Нас поджимает бюджетный вопрос», - добавил он.

Председатель ВР отметил, что во время переговоров с МВФ были выражены определенные замечания со стороны фонда относительно проекта Налогового кодекса.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что очень важно, чтобы «преференции не были отданы крупному капиталу».

По его словам, должен быть защищен малый и средний бизнес.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2010 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом Министров Украины.

16 ноября т.г. парламент планирует рассмотреть проект Налогового кодекса во втором чтении.