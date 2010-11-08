Азаров предлагает австрийским бизнесменам инвестировать в экономику Украины

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обратился к австрийским бизнесменам с предложением инвестировать средства в экономику Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в ходе рабочего ланча с представителями австрийских деловых кругов в офисе Raiffeisen International.

При этом премьер-министр Украины отметил, что со своей стороны украинское правительство гарантирует создание благоприятных условий для инвестиций.

«Стабильность, предсказуемость, надежность – это те основные условия, которые мы гарантируем всем тем, кто захочет с нами работать», – сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, он предложил австрийским бизнесменам сотрудничество в аграрной сфере и отметил, что в скором времени в Украине будет принят закон о рынке земли.

Также Н.АЗАРОВ озвучил предложение о сотрудничестве в строительной отрасли. Он отметил, что для реализации важных проектов инвесторы смогут получить уже готовые площадки под строительство.

Кроме того, отметил глава украинского правительства, в Украине есть потенциал для развития производства компьютеров и программного обеспечения.

Также Н.АЗАРОВ заверил, что Украина учтет все замечания относительно работы иностранных инвесторов, которые были высказаны сегодня руководством банка Raiffeisen International и касались прежде всего юридической стороны работы иностранного бизнеса в Украине.