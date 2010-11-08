Одна из причин низкой инфляции – несоответствие ИПЦ реалиям – эксперт

Одной из причин низкого уровня инфляция в октябре является несоответствие расчетной базы индекса потребительских цен (ИПЦ) сегодняшним реалиям. Об этом сообщил УНИАН заведующий отделом Академии финансового управления при Министерстве финансов Украины Сергей КУЛЬПИНСКИЙ.

По словам эксперта, продукты питания в потребительской корзине сегодня занимают всего 53%, причем их доля снизилась с 55% в 2007 г. По словам С.КУЛЬПИНСКОГО, данное соотношение в расчетной базе индекса не отражает реальную на сегодняшний день картину, когда вследствие снижения реальных доходов за последние 2 года одной из основных статей расходов для населения стало приобретение продуктов питания. Эксперт также добавил, что в 2007 г. 20% потребительских расходов обеспечивалось кредитами. "Таким образом, необходимость более точного рассчета потребительской корзины сейчас более чем актуальна", - отметил С.КУЛЬПИНСКИЙ.

Эксперт также сообщил, что Украина далеко не единственная страна, где ИПЦ не совсем близок к реальности. В частности, по его словам, в Аргентине, где годовая инфляция превышает 10%, также под большим вопросом адекватность данной цифры. "В странах, где есть монетарный стимул в виде покупки гособлигаций нацбанком, но где продукты питания занимают больше половины потребительской корзины, реальный уровень инфляции будет оставаться высоким", - отметил С.КУЛЬПИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре 2010 года по сравнению с сентябрем т.г. составила 0,5%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,9%.