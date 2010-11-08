На межбанке торги по доллару закрылись котировками 7,9585/7,9635 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9580/7,9670, к 12:00 сузился спрэд – 7,9600/7,9630. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9585/7,9635 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2583/0,2586, к 12:00 цены повысились до 0,2586/0,2588. К закрытию цены откатились к уровню 0,2585/0,2586. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7900 (+0,0389).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3953/1,3955, а к 15:00 упали до 1,3907/1,3909. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1030/11,1180, к 12:00 цены ушли вниз – 11,0895/11,0995. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,0775/11,0905.