Львовский губернатор поддержал протест предпринимателей области против проекта НК

Председатель Львовской областной государственной администрации Василий ГОРБАЛЬ поддержал предложения предпринимателей области, которые выступают против правительственного проекта Налогового кодекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, сегодня во Львовской облгосадминистрации состоялось подписание предпринимателями Львовской области письма к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с предложениями в Налоговый кодекс.

В ближайшее время письмо за подписью губернатора В.ГОРБАЛЯ, будет направлено в Кабинет Министров и Верховную Раду, сообщили в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, среди изложенных в письме предложений предпринимателей - сохранение упрощенной системы налогообложения, исходя из ее сути, которая была внедрена из-за сложности ведения налогового учета на общей системе налогообложения, проблемы с администрированием налогов и недопущение внедрения кассовых аппаратов для предпринимателей, которые арендуют торговые площади на рынке и годовой оборот которых не превышает 500 тыс. грн.

Также предприниматели требуют не внедрять кассовые аппараты на рынках, в мини-магазинах и ларьках, выступают против введения налога с оборота валовых доходов и введения ставки 5% для юридических и физических лиц - неплательщиков НДС и 3% - для плательщиков НДС; определение базы налогообложения социальным взносом по принципу налогообложения предпринимателей на едином налоге или снижение ставки налогообложения социальным взносом до 5% для физических лиц, которые работают на общей системе налогообложения.

Соответственно, предприниматели требуют внесения изменений в Закон «О внесении изменений в законы Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 8 июля 2010 года № 2461-VI в части уменьшения взносов налогоплательщиков единого и фиксированного налогов.

Как сообщалось, 4 ноября 2010 года во Львове состоялся массовый митинг предпринимателей области с требованиями отклонить существующий проект Налогового кодекса Украины и предложениями, которые должны быть учтены в новом Налоговом кодексе Украины.

В частности, требования касались вопросов социального взноса, границы реализационных оборотов, с которых проводится уплата платежей в бюджет, применение электронных контрольно-кассовых аппаратов на рынках, учет стажа работы предпринимателей при расчете пенсионного обеспечения, предоставление избыточных прав органам налоговой службы и ряда других вопросов и предложений.