Мощная тенденция возврата депозитов физлиц в банки наблюдается уже восемь месяцев - эксперт

Мощная тенденция по возврату депозитов физических лиц в банковскую систему наблюдается в течение вот уже восьми месяцев.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Тем не менее, отметил он, в октябре беспокойство граждан относительно возможной девальвации гривни и истощение «оперативных» накоплений вне банковской системы привели к замедлению притока депозитов физических лиц в украинские банки: за месяц они выросли на 3,5 млрд. грн., или на 1,3%. С точки зрения валютной структуры, новые депозиты практически поровну распределились между гривневыми и валютными.

По словам аналитика, депозиты юридических лиц увеличились на 3,6 млрд. грн. - частично благодаря поступлению на предприятия средств от продажи НДС-облигаций инвесторам-нерезидентам. При этом октябрь был четвертым месяцем подряд, в течение которого банки активно предоставляли кредиты экономике. Кредиты юридическим лицам увеличились на 6,1 млрд. грн., или на 1,2%.



Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка, в Украине в октябре 2010 года денежная масса увеличилась на 1,4% (с начала года - на 18,3%) - до 576,6 млрд. грн., а монетарная база - на 2,2% (с начала года - на 13,6%) - до 221,6 млрд. грн.

НБУ отмечает, что динамику денежной массы определяла позитивная динамика депозитов, общий объем которых в октябре увеличился на 1,8% (с начала года - на 22%) - до 400 млрд. грн.