Эксперт: программа стимулирования от ФРС США спровоцировала рост цен на золото

Программа денежно-кредитного стимулирования в размере 600 млрд. долларов от ФРС США спровоцировала рост цен на золото в прошлый четверг.



Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.



Он подчеркнул, что эта программа направлена на стимулирование экономики через увеличение денежной массы, но участники рынка беспокоятся, что чрезмерная ликвидность подтолкнет к росту инфляцию и приведет к снижению доллара, не способствуя экономическому росту. Деноминированные в доллары цены на золото также привлекают инвесторов, держащих другие валюты, когда доллар снижается, так как этот драгоценный металл дешевеет.



По словам В.СКИДАНА, цены на золото к концу прошлой недели достигли рекордного максимума, так как инвесторы покупали его в качестве актива-убежища на фоне усиления инфляционных и валютных опасений. Котировки наиболее активно торгующихся декабрьских фьючерсов на золото выросли на 45,5 доллара, или на 3,4% - до 1383,10 доллара за тройскую унцию. Это самый высокий уровень закрытия с 14 октября, когда фьючерсы закрылись на уровне 1377,60 доллара. Фьючерсы достигли нового внутридневного рекордного максимума 1393,40 доллара в системе электронных торгов. Цены на золото на украинском рынке на прошлой неделе варьировались в пределах 347/359 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.



